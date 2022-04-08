Российская армия потеряла 700 танков и 135 вертолетов, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 8 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 19000 человек,

танков ‒ 700,

боевых бронированных машин ‒ 1891,

артиллерийских систем – 333,

РСЗО - 108,

средства ПВО - 55,

самолетов – 150,

вертолетов – 135,

автомобильной техники - 1361,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.