экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российская армия потеряла 700 танков и 135 вертолетов, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 8 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 19000 человек,

танков ‒ 700,

боевых бронированных машин ‒ 1891,

артиллерийских систем – 333,

РСЗО - 108,

средства ПВО - 55,

самолетов – 150,

вертолетов – 135,

автомобильной техники - 1361,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Токаев пригласил наследного принца Абу-Даби в Казахстан
  • В Монголии утвердили план развития нового города-спутника «Новый Зуунмод»
  • В Варшаве состоялись польско-монгольские консультации, — МИД Польши


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com