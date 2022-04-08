Российская армия потеряла 700 танков и 135 вертолетов, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 17:01, 08 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 8 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 19000 человек,
танков ‒ 700,
боевых бронированных машин ‒ 1891,
артиллерийских систем – 333,
РСЗО - 108,
средства ПВО - 55,
самолетов – 150,
вертолетов – 135,
автомобильной техники - 1361,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
специальная техника – 25.
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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