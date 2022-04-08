В Таджикистане повысился курс российского рубля

CentralAsia (TJ) - Национальный банк Таджикистана объявил курс сомони по отношению к иностранным валютам на 8 апреля.

По данным банка, стоимость 1000 российских рублей на валютном рынке составляет 163,4 сомони.

Накануне российская валюта стоила1 50,5 сомони за тысячу.

По данным Национального банка Таджикистана, обменный курс одного евро установлен на уровне 13,6438 сомони. Днем ​​ранее курс одного евро в стране составлял 13,6575 сомони.

Средний курс продажи наличной иностранной валюты в учреждениях кредитных организаций Таджикистана устанавливается следующим образом:

1 доллар - от 12,4 до 12,5 сомони;

1 евро - от 13,6438 до 13,85 сомони;

1 российский рубль - от 0,1634 до 0,161 сомони.

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