Представитель Узбекистана в ООН объяснил, почему страна выступила против исключения России из Совета ООН

- Узбекистан, общество
- 17:22, 08 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 7 апреля было принято решение об исключении России из Совета организации по правам человека.
Резолюцию, инициатором которой выступила Украина, поддержали 93 государства, 24 делегации выступили против (в том числе и Узбекистан), 58 – воздержались.
В ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи выступил и постоянный представитель Узбекистана в ООН Бахтиёр Ибрагимов, который объяснил, почему страна была против резолюции.
Он напомнил, что Узбекистан продолжает придерживаться взвешенной и нейтральной позиции касательно действующей ситуации в Украине. По его словам, страна надеется, что стороны на основе общепринятых принципов и норм международного права найдут оптимальные способы решения ситуации политико-дипломатическим путем.
«Вместе с тем, делегация Узбекистана проголосовала против резолюции о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека. Мы очень надеемся, что решение о приостановлении членства одной из стран Совета должно быть основано на результатах тщательного расследования подозреваемых правонарушений», - заявил Бахтиёр Ибрагимов.
Помимо Узбекистана против резолюции проголосовали и другие страны СНГ. К примеру, представитель Казахстана Ерлан Алимбаев указал, что исключение России из Совета не скажется на решении ситуации в Украине.
Он добавил, что для подтверждения грубых и систематических нарушений прав человека нужны результаты прозрачного, объективного и профессионального расследования.
На сессии также выступила представитель Кыргызстана Аида Касымалиева, по словам которой, резолюция выглядит исключительно политическим решением. Она также выступила за независимое расследование и изучение результатов исследований обеих сторон.