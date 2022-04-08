Представитель Узбекистана в ООН объяснил, почему страна выступила против исключения России из Совета ООН

CentralAsia (UZ) - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 7 апреля было принято решение об исключении России из Совета организации по правам человека.

Резолюцию, инициатором которой выступила Украина, поддержали 93 государства, 24 делегации выступили против (в том числе и Узбекистан), 58 – воздержались.

В ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи выступил и постоянный представитель Узбекистана в ООН Бахтиёр Ибрагимов, который объяснил, почему страна была против резолюции.

Он напомнил, что Узбекистан продолжает придерживаться взвешенной и нейтральной позиции касательно действующей ситуации в Украине. По его словам, страна надеется, что стороны на основе общепринятых принципов и норм международного права найдут оптимальные способы решения ситуации политико-дипломатическим путем.

«Вместе с тем, делегация Узбекистана проголосовала против резолюции о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека. Мы очень надеемся, что решение о приостановлении членства одной из стран Совета должно быть основано на результатах тщательного расследования подозреваемых правонарушений», - заявил Бахтиёр Ибрагимов.

Помимо Узбекистана против резолюции проголосовали и другие страны СНГ. К примеру, представитель Казахстана Ерлан Алимбаев указал, что исключение России из Совета не скажется на решении ситуации в Украине.

Он добавил, что для подтверждения грубых и систематических нарушений прав человека нужны результаты прозрачного, объективного и профессионального расследования.

На сессии также выступила представитель Кыргызстана Аида Касымалиева, по словам которой, резолюция выглядит исключительно политическим решением. Она также выступила за независимое расследование и изучение результатов исследований обеих сторон.