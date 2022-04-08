Кто из политиков и чиновников пришел проститься с Владимиром Жириновским? Фоторепортаж
- Азия и мир, общество
- 17:32, 08 апреля 2022
- Просмотров: 3282
CentralAsia (CA) - В Москве проходит прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. О его смерти после продолжительной болезни стало известно 6 апреля. Отпевание прошло в храме Христа Спасителя, его провел лично патриарх Кирилл.
Церемония прощания проходит в колонном зале Дома Союзов, туда прибыл президент России Владимир Путин.
Кто еще пришел проститься с Жириновским?
Жириновский умер в возрасте 75 лет. В начале февраля он попал в больницу с коронавирусом. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.