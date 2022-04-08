Кто из политиков и чиновников пришел проститься с Владимиром Жириновским? Фоторепортаж

CentralAsia (CA) - В Москве проходит прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. О его смерти после продолжительной болезни стало известно 6 апреля. Отпевание прошло в храме Христа Спасителя, его провел лично патриарх Кирилл.

Церемония прощания проходит в колонном зале Дома Союзов, туда прибыл президент России Владимир Путин.

Кто еще пришел проститься с Жириновским?

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Жириновский умер в возрасте 75 лет. В начале февраля он попал в больницу с коронавирусом. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.