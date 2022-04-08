Новым послом Кыргызстана в Узбекистане назначен Муса Джаманбаев

- Узбекистан, общество
- 19:04, 08 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - Садыр Жапаров подписал указ о назначении нового посла страны в Узбекистане, сообщила пресс-служба главы КР.
Согласно указу президента Кыргызстана, Джаманбаев Муса Мураталиевич назначен чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане.
Ибрагим Джунусов, занимавший должность посла с декабря 2018 года, завершил свою дипломатическую миссию в начале текущего года.
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