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Новым послом Кыргызстана в Узбекистане назначен Муса Джаманбаев

CentralAsia (UZ) -  Садыр Жапаров подписал указ о назначении нового посла страны в Узбекистане, сообщила пресс-служба главы КР.

Согласно указу президента Кыргызстана, Джаманбаев Муса Мураталиевич назначен чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане.

Ибрагим Джунусов, занимавший должность посла с декабря 2018 года, завершил свою дипломатическую миссию в начале текущего года.

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