Какие прогнозы по ситуации в Украине звучат в западных СМИ

CentralAsia (KZ) - Большинство западных СМИ предсказывают в Украине «долгую войну», которая может затянуться на годы, сообщает издание «Страна.UA».

Некоторые прогнозируют повторение сценария войны в Чечне в 90-х годах.

Грубая сила и террор

«Впереди Украину может ожидать худшее», - предполагает New York Times.

По мнению издания, президент России Владимир Путин снова использует «жестокий российский сценарий», впервые разыгранный в Грозном.

«Его методы — это грубая сила и террор: бомбардировки и осада городов, умышленные нападения на мирных жителей, похищение и заключение местных лидеров и журналистов и замена их лояльными коллаборантами», - пишет издание.

В конце 1994 года Москва отправила войска в Грозный, рассчитывая быстро свергнуть местную власть, однако просчиталась. Чеченцы дали решительный отпор: за одну ночь в Грозном были уничтожены сотни российских военных и техника. Следующие несколько дней Москва молчала, а чеченцы праздновали победу.

Впрочем, вскоре россияне нанесли новый удар: окруженный с трех сторон Грозный пережил мощный авиационный и артиллерийский обстрел. Чеченцы неделями противостояли врагу.

«Когда россияне наталкивались на особо упорную оборону, они сбрасывали смертоносные кассетные бомбы, уничтожавшие всех и любой транспорт на улицах, будь то бойцы, гражданские лица в попытке бежать из города или пенсионеры, которые хотели набрать воды», - вспоминает корреспондент The New York Times, работавший тогда в Грозном.

Через три месяца российские войска захватили центр города, а позже расправились с сопротивлением в южных окрестностях, применив бункерные бомбы.

Эхо многих из тех событий середины 1990-х сейчас ощутимо в Украине, где Россия применяет похожую тактику и совершает похожие ошибки, полагает издание.

На этом фоне Киев остается в опасности.

Хотя часть подразделений российской армии отошла от города, чтобы перегруппироваться, другие уже начали размещаться на флангах. В продвигающейся в столицу многокилометровой колонне российской бронетехники военные аналитики обнаружили реактивные системы залпового огня, тяжелую артиллерию и даже термобарическое оружие.

Если Россия действительно использует в Украине чеченский сценарий, то дальше события должны будут развиваться следующий образом.

«После применения безжалостной огневой силы Россия использовала лояльных местных жителей для установления контроля над Чечней. В Украине уже есть некоторые предвестники подобных методов: аресты и исчезновения местных чиновников, задержания и угрозы для местных журналистов, массовый вывоз мирного населения в Россию. Жесткое подавление и заключение несогласных, которые доверенные лица Москвы применяли в течение последних восьми лет в оккупированных районах Донбасса, также хорошо иллюстрируют, как осуществляется управление страной под российской оккупацией», - резюмирует газета.

Но самое худшее может ждать впереди, предупреждает Крис Александер, канадский дипломат, который служил в посольстве Канады в Москве в разгар чеченской войны.

«Главная опасность для украинцев на данный момент — массированные непрямые обстрелы в духе Алеппо/Грозного. Это не конец — до него еще далеко», – комментирует он New York Times.

Третья фаза — тиски

Впрочем, российские войска достаточно истощены первой фазой войны, говорит в комментарии Guardian Матье Булег из британского аналитического центра Chatham House. На второй фазе им понадобится пауза, прежде чем начать «третью фазу — тиски». Сейчас Москва пытается сформировать подкрепление из остатков своих военных резервов, бойцов, завезенных из Сирии и Армении, а также новых призывников с «ограниченной оперативной полезностью». По оценкам западной разведки, таким образом, Россия способна сформировать десять батальонном-тактических групп — половину от числа утраченных.

Но, учитывая оборонительные успехи Украины и медленное продвижение российских войск, армия РФ может не достичь поставленных целей на востоке.

«Даже после пересмотра своих военных целей в пользу более скромных, непонятно, смогут ли россияне успешно окружить украинские силы на Донбассе. На самом деле, я считаю это маловероятным», - комментирует изданию Ник Рейнольдс, аналитик лондонского аналитического центра Королевский Объединенный институт оборонных исследований.

«Заключить сделку как можно быстрее»

Тем временем проблема мирных переговоров в том, что обе стороны думают, что они могут победить, пишет в своей колонке в Washington Post Дэниел Дрезнер, профессор международной политики в Школе права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса.

В целом переговоры он считает попыткой России тянуть время перед новым наступлением.

Политолог Rand Corporation Сэмюэль Чарап считает, что этот тупик переговоров не может долго продолжаться. В Twitter он написал:

«Давайте внесем ясность. Будет заключена сделка по прекращению войны. Если вы думаете, что время на стороне украинцев, то особой срочности нет. Если вы считаете, что время благоприятствует русским, то нужно приложить все усилия, чтобы заключить сделку как можно скорее».

«Однако я не совсем уверен, что Чарап прав, по нескольким причинам. Очевидным является то, что если Путин считает, что время благоприятствует России, то он может решить, что в настоящее время нет смысла в предметных переговорах. Действительно, Путин мог бы воспринять украинскую готовность к сделке сейчас как признак того, что они близки к краху. Есть более общая проблема с идеей, что мирные переговоры должны быть ускорены: прямо сейчас у обеих сторон есть основания полагать, что они выиграют эту войну», - пишет Дрезнер.

Ожидания Россией быстрой победы оказались ошибочным.

Недавние репортажи Джека Детша и Эми Маккиннон из Foreign Policy, Лиз Слай и Дэна Ламота из Washington Post и Наташи Бертран из CNN усиливают схожие темы: первоначальная стратегия России исчерпала себя, а линии фронта зашли в тупик.

«Армия России слишком рассредоточена и вынуждена выделять слишком много сил на защиту находящихся под угрозой линий снабжения. С каждым днем войны потери русских растут, а способность их сил поддерживать сплоченность ослабевает. Нет никаких доказательств того, что российские силы улучшили свою координацию или логистику. Учитывая скорость, с которой русские генералы гибнут на передовой, возможно, не найдется компетентного российского руководства, способного привести корабль в порядок. Со временем количество жертв станет ужасающим, а Россия будет страдать от экономических санкций, особенно если Украина приобретет более тяжелую военную технику у НАТО и других союзников и партнеров», - пишет Washington Post.

При этом фактом остается то, что российские войска очень близки к созданию сухопутного моста между Крымским фронтом и Донбасским фронтом.

«Если Мариуполь будет взят, то российская армия может сосредоточиться на окружении украинских войск в восточной части страны», - прогнозирует эксперт Дрезнер.

Россия, может, и проиграла глобальную информационную войну, но она по-прежнему контролирует информацию внутри своей страны, а это значит, что простые россияне будут поддерживать Путина и обвинять Запад во всех экономических трудностях. Со временем общественность Европы устанет от больших потоков беженцев и стремительного роста цен на газ, считает он.

«Вопрос не в том, победит ли Россия или нет, а в том, сколько украинцев будет убито при этом», - заключает Дрезнер, отмечая, что война в любом случае несет огромные разращения и жертвы для Украины.

Война вступает в новую фазу

Похожий пессимистичный сценарий рисует и New York magazine, считая, что уход российских военных из Киева - лишь передышка перед следующей битвой.

«Россия перегруппировывает и передислоцирует свои силы после неудачной попытки быстро захватить Киев. Успешное украинское сопротивление до сих пор укрепляло моральное преимущество защитников и вселяло надежду на реальную победу. К сожалению, эти события не означают, что мир, а тем более победа Украины, неизбежны. Скорее, война вступает в новую фазу и может перерасти в кровавую затяжную войну на истощение. Никто не может сказать, как и когда это закончится», - прогнозирует издание.

Скорость и масштабы российских потерь беспрецедентны и значительно ограничили способность России вести войну, но было бы ошибкой полагать, что Украина находится на пути к быстрому и полному отражению вторжения.

«Россия продолжает удерживать или сражаться на значительные территории на юге и востоке Украины, где она может добиться дальнейших успехов после передислокации своих войск на этих фронтах. Бомбардировки продолжаются во втором по численности населения городе Украины, Харькове, на востоке и вокруг него. Южные города Херсон и Мелитополь остаются оккупированными российскими войсками, а осажденный и опустошенный портовый город Мариуполь на Азовском море может вскоре полностью перейти в руки русских. Город является частью в основном русскоязычного Донбасса, который российский президент Путин, вероятно, надеется отобрать у Украины, по крайней мере, в качестве утешительного приза после того, как ему не удалось захватить Киев и свергнуть Зеленского. Контроль над городом и регионом дал бы России сухопутный мост в Крым», - пишет издание.

Стратегический отход России от неудавшейся осады Киева является не столько отступлением, сколько паузой для перегруппировки, считает New York magazine.

Дилемма для Зе

И хотя большая часть северной Украины может получить некоторую передышку, интенсивность боевых действий, вероятно, усилится на других фронтах в ближайшие недели. Чтобы отразить эти усиливающиеся атаки, Украине потребуется дополнительная поддержка со стороны Запада, что является одним из ключевых факторов, определяющих следующую фазу войны.

Путину также нужно будет решить, насколько далеко он может зайти в эскалации своей приверженности войне, которую Москва продолжает публично преуменьшать и именовать «специальной военной операцией».

Военный аналитик Майкл Кофман считает, что Россия сталкивается с серьезной нехваткой людских ресурсов, так как многие ее боеспособные солдаты выведены из строя, и у нее возникнут проблемы с усилением, если не объявить мобилизацию.

«Это, однако, потребует от правительства признать, что оно фактически ведет (и не обязательно выигрывает) войну в Украине, что может быть политически несостоятельным. Советники Путина также лгут ему о ходе войны, считают британские и американские спецслужбы, поэтому он может принимать военные решения, не зная, насколько плохо дела уже обстоят», - пишет издание.

В то же время вторжение, наряду с массовой мобилизацией в ответ на него, разожгло в Украине ненависть к России, что может привести к тому, что многие украинцы будут не расположены к мирному соглашению, которое, как представляется, вознаградит путинскую агрессию — например, путем уступки территории на Донбассе или ограничения украинского суверенитета. Растущее количество свидетельств жертв среди гражданского населения и военных преступлений только укрепит эти позиции.

Есть мнение, что ради прекращения войны Зеленский может отказаться от вступления Украины в НАТО и сдать Донбасс, что может стать для него самоубийственным.

«В то же время Зеленский знает, что он несет ответственность за защиту своего народа, даже если это означает проглотить горькую пилюлю, чтобы положить конец кровопролитию. Похоже, он уже осознал, что смутная перспектива членства в НАТО — это то, что он может позволить себе уступить, и он может увидеть в том же свете официальный отказ от контролируемых сепаратистами районов Донбасса. Между тем, трудно представить, что Путин примет мир, который он сам не может представить как победу, поэтому Зеленский может в конечном итоге совершить политическое самоубийство, чтобы спасти свою страну», - прогнозирует издание.

Как бы то ни было, Россия не проявляет никаких признаков прекращения наступления в ближайшее время, и даже понеся столько военных и экономических потерь, она «может и будет продолжать сеять массовые убийства и разрушения в Украине, если Путин решит, что этого хочет», полагает Майкл Кофман.

«Конец войне может положить только Путин»

В итоге закончить войну может только Путин, полагают эксперты.

«Тем временем все, что США и другие страны могут реально сделать для поддержки Украины, — это продолжать укреплять ее оборону и увеличивать расходы России. Это поможет помешать Путину жестоко навязать несправедливый мир и даст Зеленскому как можно больше рычагов влияния, чтобы сохранить свою страну неприкосновенной. В конечном счете, однако, единственный человек, который может в одностороннем порядке положить конец этой катастрофической войне, — это человек, который решил ее начать. И независимо от исхода и времени, самую страшную и незаслуженную цену заплатят украинцы», - резюмирует New York magazine.

Издание Conversation также полагает, что эта война не закончится быстро, поскольку одной из сторон потребуется значительное количество времени, чтобы заставить другую сдаться.

«Либо переход российских военных к неизбирательным бомбардировкам гражданских целей подорвет сопротивление Украины, либо потери на полях сражений и внутренние экономические проблемы сломят волю России к войне. Каждый из этих исходов маловероятен в ближайшие недели и месяцы, а это означает, что людям во всем мире остается наблюдать, как разворачиваются ужасы войны, и ждать», - считает издание.

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