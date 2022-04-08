Граждане России стали лидерами по числу туристов в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В марте россияне лидировали среди иностранных туристов, посетивших Узбекистан, свидетельствуют данные Минтуризма страны.

«Среди гостей Узбекистана, проживавших в различных средствах размещения в марте 2022 года, помимо внутренних туристов и граждан, лидерами являются граждане России — 23,4%», — сообщило ведомство. На втором и третьем местах оказались граждане Казахстана (18,9%) и Таджикистана (14,4%).

В марте 2021 года россияне занимали лишь третье место среди иностранных туристов (14,5%), уступив приезжим из Афганистана (22,2%) и Казахстана (15,2%).

В середине марта Узбекистан упростил въезд в страну для иностранцев, разрешив въезд без ПЦР-теста всем вакцинированным. Страна признает российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Ранее сообщалось, что Узбекистан лидирует по числу туров для оформления карт ушедших из России платежных систем Visa и Mastercard. Также такие туры организуются в Армению, однако, как пояснили туроператоры, поездка в Узбекистан обойдется дешевле, и там для оформления понадобится один-два дня, тогда как в Армении, чтобы получить карту, потребуется три-четыре.

Туроператоры также отметили, что с турами в другие страны СНГ есть сложности. В частности, с Казахстаном проблема заключается в малом количестве прямых перелетов и их дороговизне.