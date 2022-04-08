В Белоруссии Telegram-канал Nexta признали террористическим

CentralAsia (CA) - Генеральный прокурор Белоруссии попросил Верховный суд признать Nexta террористической организацией, сообщается в Telegram-канале ведомства. В 2021 году издание уже было признано в стране экстремистским и запрещено.

«Генеральный прокурор Андрей Швед на основании закона Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» по предложению председателя комитета государственной безопасности направил в Верховный суд заявление о признании неформальной организации Nexta с входящими в нее структурными подразделениями Nexta Live и Luxta террористической», — говорится в сообщении.

С середины 2020 года Nexta, как утверждают власти Белоруссии, «объединяет экстремистски настроенных людей» и склоняет их к участию в несанкционированных протестах, столкновениям с силовиками, актам терроризма, а также дискредитации власти с целью ее захвата.

Так, через каналы Nexta ведется обучение изготовлению взрывчатки, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, а также тактике оказания сопротивления силовикам.

В закрытых чатах, используемых Nexta, планируются террористические и экстремистские акции, а материалы о совершенных терактах направляются администраторам для пропаганды и вербовки новых сторонников, утверждают в ведомстве.

В октябре 2021 года власти признали Telegram-канал Nexta экстремистским и запретили его. Nexta активно освещал митинги в Белоруссии после президентских выборов.

КГБ внес бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича и его соратников в список экстремистов. В мае 2021 года Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега летели на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс. Тогда лайнер совершил вынужденную посадку в Минске из-за ложного сообщения о бомбе. После посадки обоих задержали, а затем поместили под арест.