Молодежный протест в Монголии затянулся на второй день

CentralAsia (MNG) - Голос молодежи и ее мирные протесты имеют исторический резонанс для монгольской демократии.

С 7 по 8 апреля молодые монголы, не имеющие политической принадлежности, собрались на площади Сухэ-Батора в столице Улан-Батора для мирной акции протеста, требуя от нынешнего правительства изменить ряд политик. Их сообщения варьировались от беспокойства по поводу экономики до общей социальной неудовлетворенности налогообложением, возможностями трудоустройства, распределением ресурсов, инфляцией и независимой судебной системой, которая может обеспечить сдержки и противовесы для финансового отчета парламентария.

По словам некоторых протестующих, после разгона мирной акции 7 апреля около 20 человек были пойманы полицией и избиты. Это произошло около 4 часов утра. Фотографии нескольких полицейских, топчущих человека, стали вирусными, вызвав возмущение в социальных сетях. Участники молодежного движения Монголии не считают, что полиция должна применять насилие для поддержания порядка, особенно в демократическом обществе.

8 апреля все больше демонстрантов выступили против жестокости полиции, что стало одним из крупнейших мирных протестов молодежи Монголии с начала пандемии COVID-19. Поскольку толпа, в том числе тысячи студентов, представляет различные сообщения, вполне вероятно, что старшее поколение начнет присоединяться к этому развивающемуся движению, поскольку многие экономические проблемы касаются всех поколений. В одном из сообщений протеста говорилось: «Хочу стать страной-производителем, а не импортером».

Пока происходило молодежное движение, правительство организовывало экономический форум, который два года подряд отменяли из-за COVID-19. Время этих двух событий является случайным; однако правительство не относится легкомысленно к недовольству молодежи. Поскольку протестующая толпа 8 апреля превысила предыдущий день, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай обратился к молодежи и согласился созвать внеочередное заседание для удовлетворения их требований.

За тридцать лет демократизации Монголия пережила ряд всплывающих протестов, осуждающих самые разные проблемы, от загрязнения воздуха, выборов, добычи полезных ископаемых, экономики и бесчеловечного обращения с гражданскими лицами. В одном из самых заметных недавних инцидентов протесты против жестокого обращения с пациентами с COVID-19 привели к шокирующей отставке премьер-министра.

Этот нынешний протест знаменует собой мощную силу, потому что молодежь, выходящая на улицу, беспартийна, без какой-либо конкретной политической программы. Многие протестующие просто считают, что правительство не выполняет свои обязанности, такие как обеспечение экономического процветания, равных возможностей трудоустройства, здоровья и благополучия для своей молодежи. Наиважнейшее требование состоит в том, чтобы изменить государственную политику, чтобы продвигать и поддерживать молодежь, в отличие от конгломератов, которые десятилетиями получали выгоду от правительства.

Голос молодежи и ее мирные протесты имеют исторический резонанс для монгольской демократии. 8 апреля, когда солнце садилось на площади Сухэ-Батора, где когда-то тысячи людей собрались, чтобы свергнуть социализм в Монголии, молодое поколение монголов запело национальный гимн, размахивая руками в знак мирного протеста.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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