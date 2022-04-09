Саудовская Аравия разрешила совершить хадж иностранным паломникам

Мечеть аль-Харам в Мекке // АКИpress

CentralAsia (CA) - Саудовская Аравия впервые за 3 года разрешила иностранным паломникам совершить хадж (паломничество к Мекке в определенное время) и увеличила число участников до 1 млн человек, сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на министерство хаджа и умры (малое паломничество к Мекке и другим святыням, но не во время для хаджа).

В этом году разрешают совершить паломничество людям до 65 лет, привитых от коронавируса. Иностранным паломникам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого не ранее чем за 72 часа до отъезда в королевство.

«Министерство хаджа и умры подчеркнуло необходимость того, чтобы паломники соблюдали меры предосторожности и следовали профилактическим инструкциям во время совершения своих ритуалов, чтобы сохранить свое здоровье и безопасность», — отметило агентство.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия отменила хадж для паломников, находящихся вне королевства, а также ограничила число участников до 1 тыс. человек. В прошлом году это количество увеличили до 60 тыс., однако паломникам из-за рубежа снова запретили совершать хадж.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире за прошлую неделю (с 28 марта по 3 апреля) зарегистрировали более 9 млн новых случаев заражения коронавирусом, что на 16% меньше, чем на предыдущей неделе. Также ВОЗ сообщила о снижении числа случаев COVID-19 с летальным исходом почти вдвое — на 43%.

По данным Минздрава Саудовской Аравии, за минувшие сутки зафиксировали 104 новых случая заражения коронавирусом. В королевстве в настоящее время 5 952 активных случая COVID-19, отмечает Минздрав. За все время пандемии в королевстве зарегистрировали 751 622 случая заражения коронавирусом.