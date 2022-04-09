Байден подписал закон о запрете на импорт российских нефти и газа

CentralAsia (KZ) - Президент США Джо Байден подписал законы о запрете импорта энергоносителей из России и о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, сообщает пресс-служба Белого дома.

Белый дом уточнил, что закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией позволяет властям устанавливать более высокие пошлины, чем для других членов Всемирной торговой организации (ВТО). Мера будет действовать до 2024 года.

Кроме того, Байден подписал указ, который запрещает инвестиции в Россию и расширяет ограничения на экспорт различной продукции в страну. Под запрет, в том числе, попали любые новые инвестиции в Россию гражданами США, «где бы они ни находились». Также ограничения коснулись экспорта, реэкспорта, продажи или поставки любой категории товаров, подлежащих экспортному контролю.

7 апреля Конгресс США одобрил законопроекты о запрете импорта российских энергоносителей и о лишении России и Белоруссии статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Если указ президента о запрете импорта может отменить, например, его преемник, то для отмены закона потребуется новое голосование в конгрессе США.

Байден объявил о запрете на импорт российских нефти и газа в начале марта, отметив, что это решение ударит и по США, так как вырастут цены на бензин. Он также заявил, что не ожидает аналогичного шага со стороны Европы, поскольку европейские страны в большей степени зависят от поставок из России. В Минфине США уточнили, что под запрет попали поставки таких товаров российского происхождения, как сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ, уголь и продукты из угля.

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