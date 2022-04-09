Уиллу Смиту на 10 лет запретили участвовать в церемонии вручения «Оскара»

CentralAsia (CA) - Киноакадемия США решила запретить американскому актеру Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, включая церемонию вручения премии «Оскар», передает Reuters со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвида Рубина и Дона Хадсона.

«94-я церемония вручения премии «Оскар» должна была стать чествованием многих людей в нашем сообществе, которые проделали невероятную работу в прошлом году. Однако эти моменты были омрачены неприемлемым и вредным поведением, которое Смит продемонстрировал на сцене», — заявили они.

При этом таблоид The Sun сообщил со ссылкой на источник, что в академии состоялось голосование по вопросу о лишении Смита премии «Оскар». Он получил статуэтку за роль в фильме «Король Ричард». По данным издания, голоса академиков разделились поровну.

Ведущие киностудии и другие культурные организации начали отказываться от сотрудничества со Смитом, после того как 27 марта он ударил комика Криса Рока, когда тот объявлял победителя премии «Оскар» в номинации «лучший документальный фильм». Рок пошутил о прическе жены Смита Джады Пинкетт-Смит, спросив, когда выйдет картина «Солдат Джейн 2». Несколько лет назад Пинкетт-Смит была вынуждена побриться налысо из-за аутоиммунного заболевания.

Рок не стал обращаться в полицию, но Киноакадемия США осудила поступок Смита и начала расследование. Актер принес извинения Року и академии и объяснил, что хотел защитить любимую женщину.

Позже, 2 апреля, актер покинул Академию кинематографических искусств и наук. Он пояснил, что предал доверие Академии и лишил праздника других номинантов и победителей. Свои действия Смит счел «шокирующими, болезненными и непростительными» и обещал провести над собой работу.

Спустя сутки портал The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники сообщил о приостановке съемок проектов, в которых был задействован актер. В частности, речь шла о фильме стримингового сервиса Netflix Fast and Loose о потерявшем память криминальном авторитете и о картине «Плохие парни 4» киностудии Sony Pictures. Также от сотрудничества со Смитом отказался стриминговый сервис Apple+, который нанимал его для работы над постпродакшеном драмы «Эмансипация» о побеге рабов с плантации в США. Премьера фильма должна состояться в 2022 году.