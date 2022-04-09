экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сергей Александровский назначен гендиректором «Аэрофлота»

CentralAsia (CA) -  Совет директоров «Аэрофлота» утвердил на должность гендиректора компании Сергея Александровского. Заседание совета проводилось под председательством министра транспорта России Виталия Савельева, говорится в релизе компании.

«Решением совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 8 апреля 2022 года на должность генерального директора авиакомпании утвержден Сергей Александровский, который также возглавит правление авиакомпании», - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в начале марта Александровский был назначен на должность заместителя генерального директора ПАО «Аэрофлот». Область его задач была ориентирована на оперативную координацию антикризисных мероприятий в компании. До этого Александровский возглавлял авиакомпанию «Россия» (в составе группы «Аэрофлот»).

Как говорится в релизе, Александровский имеет многолетний опыт работы в гражданской авиации, занимал различные руководящие должности, в том числе в блоке по продажам и имущественным вопросам «Аэрофлота». Под его руководством была реализована обновленная бизнес-модель авиакомпании «Россия», нацеленная на развитие связанности регионов воздушным сообщением и создание на базе авиакомпании центра компетенций по эксплуатации отечественной авиатехники.

«В ходе заседания членами совета директоров были отмечены результаты, которых удалось достичь компании под руководством Михаила Полубояринова, возглавлявшего Аэрофлот с ноября 2020 года. Основной задачей периода являлась последовательная реализация стратегии развития группы, утвержденной летом 2020 года, а также наращивание перевозок на фоне постепенного восстановления рынка после кризиса, вызванного глобальной пандемией.

Участники заседания поблагодарили Полубояринова за профессионализм и принятие оперативных решений, которые позволили компании в условиях, действующих пандемийных ограничений существенно улучшить производственные и финансовые показатели по итогам 2021 года, не отклоняясь от основного вектора заложенной стратегии развития», - сообщили в компании.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Лукашенко: спецслужбы освободили белорусских дальнобойщиков на Украине
  • Первая в мире назальная вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот в России
  • В Ташкенте в онлайн режиме прошли межмидовские консультации по деятельности ШОС


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com