Сергей Александровский назначен гендиректором «Аэрофлота»

CentralAsia (CA) - Совет директоров «Аэрофлота» утвердил на должность гендиректора компании Сергея Александровского. Заседание совета проводилось под председательством министра транспорта России Виталия Савельева, говорится в релизе компании.

«Решением совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 8 апреля 2022 года на должность генерального директора авиакомпании утвержден Сергей Александровский, который также возглавит правление авиакомпании», - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в начале марта Александровский был назначен на должность заместителя генерального директора ПАО «Аэрофлот». Область его задач была ориентирована на оперативную координацию антикризисных мероприятий в компании. До этого Александровский возглавлял авиакомпанию «Россия» (в составе группы «Аэрофлот»).

Как говорится в релизе, Александровский имеет многолетний опыт работы в гражданской авиации, занимал различные руководящие должности, в том числе в блоке по продажам и имущественным вопросам «Аэрофлота». Под его руководством была реализована обновленная бизнес-модель авиакомпании «Россия», нацеленная на развитие связанности регионов воздушным сообщением и создание на базе авиакомпании центра компетенций по эксплуатации отечественной авиатехники.

«В ходе заседания членами совета директоров были отмечены результаты, которых удалось достичь компании под руководством Михаила Полубояринова, возглавлявшего Аэрофлот с ноября 2020 года. Основной задачей периода являлась последовательная реализация стратегии развития группы, утвержденной летом 2020 года, а также наращивание перевозок на фоне постепенного восстановления рынка после кризиса, вызванного глобальной пандемией.

Участники заседания поблагодарили Полубояринова за профессионализм и принятие оперативных решений, которые позволили компании в условиях, действующих пандемийных ограничений существенно улучшить производственные и финансовые показатели по итогам 2021 года, не отклоняясь от основного вектора заложенной стратегии развития», - сообщили в компании.