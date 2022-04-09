Власти Южной Осетии планируют завершить подготовку к референдуму о вхождении в состав России к лету

Здание администрация президента непризнанной Республики Южная Осетия в Цхинвале

CentralAsia (CA) - Подготовка референдума о вхождении непризнанной республики Южная Осетия в состав России может завершиться в мае-июне, сообщил начальник информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов, передает РИА Новости.

В парламенте Южной Осетии ранее сообщали, что голосование пройдет после выборов президента, которые назначены на 10 апреля.

«Ну, ориентировочно на подготовку все же потребуется месяца два... Возможно, ориентировочно назывались определенные сроки, май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена»,— ответил Вазагов на вопрос «РИА Новости» о сроках проведения референдума.

По словам чиновника, сначала нужно будет провести сбор подписей, который, по ожиданиям властей, завершится достаточно быстро, затем необходимо передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения, далее начнется информационная кампания.

Ходатайство о создании инициативной группы по вхождению непризнанной республики Южная Осетия в состав России поступило в Центризбирком республики 5 апреля. Предполагается, что в случае, если республика войдет в состав России, она объединится с Северной Осетией в один субъект. Большинство членов ООН (кроме России, Никарагуа, Венесуэлы, Науру и Сирии) не признают независимость республики, считают ее частью Грузии. Власти последней уже выразили протест по поводу планов проведения подобного референдума.