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Российская авиация уничтожила 85 военных объектов Украины, - Минобороны РФ
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Авиация РФ и ракетные войска уничтожили 85 военных объектов Украины. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них: 2 пункта управления, 3 установки реактивных систем залпового огня, 4 самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, 2 склада материально-технического обеспечения, а также 4 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники», - сказал он.

Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе 4 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2 031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 932 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал представитель Минобороны РФ.

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