Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 45 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 9 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава около 19 100 человек, танков ‒ 705, боевых бронированных машин ‒ 1895, артиллерийских систем – 335, РСЗО – 108, средств ПВО – 55, самолетов – 151, вертолетов – 136, автомобильной техники – 1363, кораблей/катеров – 7, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 112, специальной техники – 25, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia