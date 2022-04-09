Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 45 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 16:02, 09 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 9 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава около 19 100 человек,
танков ‒ 705,
боевых бронированных машин ‒ 1895,
артиллерийских систем – 335,
РСЗО – 108,
средств ПВО – 55,
самолетов – 151,
вертолетов – 136,
автомобильной техники – 1363,
кораблей/катеров – 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
специальной техники – 25,
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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