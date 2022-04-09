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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 45 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 9 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава около 19 100 человек,

танков ‒ 705,

боевых бронированных машин ‒ 1895,

артиллерийских систем – 335,

РСЗО – 108,

средств ПВО – 55,

самолетов – 151,

вертолетов – 136,

автомобильной техники – 1363,

кораблей/катеров – 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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