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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова помолвлены

CentralAsia (CA) -  Спустя 20 лет после первого обручения Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова помолвлены. Об этом рассказал представитель Лопес изданию People.

Впервые молодожёны обменялись кольцами в 2002 году — тогда об этом первыми провели папарацци. На этот раз сама Лопес выложила видео с большим зелёным бриллиантовым кольцом. Спустя некоторое время сестра Лопес Линда подтвердила факт помолвки.

Пару называют «Беннифер». Они были одной из самых популярных пар 2000-х и снялись в двух фильмах, комедиях «Джильи» и «Девушка из Джерси», после чего в 2004 развелись. Вновь Аффлека и Лопес папарацци стали замечать вместе весной 2021 года. На Венецианском кинофестивале в сентябре оба позировали на премьере «Последней дуэли».

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