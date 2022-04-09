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«Би-би-си»: Россия поручила командование «спецоперацией» в Украине генералу Александру Дворникову, воевавшему в Сирии
Александр Дворников
Александр Дворников

CentralAsia (CA) -  

Россия реорганизовала командование «специальной военной операцией» в Украине и теперь за нее отвечает командующий войсками Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников, сообщает «Би-би-си», ссылаясь на слова неназванного чиновника.

Источник утверждает, что между разными подразделениями России существовала «слабая» координация. Дворникову предстоит обеспечить лучшую координацию войск.

«У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится», — заявил источник.

Источник «Би-би-си» допустил, что для российских властей переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы добиться каких-либо успехов к 9 мая, когда Россия отмечает победу в Великой Отечественной войне.

Александр Дворников командовал группировкой российских войск в Сирии с сентября 2015 по июль 2016 года.

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