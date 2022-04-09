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С начала военных действий в Украине погибли 176 детей, - Генпрокуратура Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За время российских военных действий в Украине погибли 176 детей, 500 детей были ранены. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

«Больше всего пострадало детей в Донецкой (102), Киевской (91), Харьковской (76), Черниговской (50), Николаевской (40), Луганской (35), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и столице (16)», - говорится в сообщении.

В результате ракетного обстрела вокзала в Краматорске в пятницу погибли 5 детей, 16 получили ранения.

В Генпрокуратуре республики подчеркнули, что цифры погибших и пострадавших детей не окончательны.

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