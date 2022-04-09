С начала военных действий в Украине погибли 176 детей, - Генпрокуратура Украины
- Азия и мир, политика
- 18:05, 09 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - За время российских военных действий в Украине погибли 176 детей, 500 детей были ранены. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.
«Больше всего пострадало детей в Донецкой (102), Киевской (91), Харьковской (76), Черниговской (50), Николаевской (40), Луганской (35), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и столице (16)», - говорится в сообщении.
В результате ракетного обстрела вокзала в Краматорске в пятницу погибли 5 детей, 16 получили ранения.
В Генпрокуратуре республики подчеркнули, что цифры погибших и пострадавших детей не окончательны.
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