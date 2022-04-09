В Казахстане сразу в четырёх аэропортах «заминировали» самолёт

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CentralAsia (KZ) - Письма о бомбе в самолёте Минск – Нур-Султан получили сразу в четырёх аэропортах, в том числе и в столичном, передает Orda.kz.

«В ночь с 8 по 9 апреля в справочные службы и на электронные адреса аэропортов Нур-Султана, Актау, Кокшетау и Балхаша поступила информация от неизвестных лиц о заложенном взрывном устройстве на борту самолёта, следовавшего рейсом Минск — Нур-Султан. На место происшествия направлены силы первичного реагирования. В ходе осмотра борта взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено», — говорится в сообщении антитеррористического центра РК.

Правоохранители теперь выявляют «шутника», проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Отмечается, что по факту начато расследование по статье 273 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РК (наказывается штрафом в размере до 5000 тыс. месячных расчётных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).

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