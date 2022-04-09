Путин поговорил по телефону с Пашиняном

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону подготовку к предстоящему визиту премьера Армении в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая подготовку к предстоящему визиту премьер-министра Армении в Россию», - говорится в сообщении.

Путин и Пашинян также затронули тему выработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном. «Активные российско-армянские контакты на различных уровнях будут продолжены», - говорится в сообщении.

«Никол Пашинян информировал о переговорах в Брюсселе 6 апреля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В этом контексте Владимир Путин и Никол Пашинян подтвердили важность последовательной реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху от 9 декабря 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая создание Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и запуск проектов по восстановлению экономических и транспортных связей», - говорится в сообщении.