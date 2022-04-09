Путин провел телефонный разговор с Алиевым

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсуждены итоги переговоров Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении.

Лидеры России и Азербайджана подчеркнули необходимость реализации в полном объеме договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а «также активизации деятельности трехсторонней Рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе», - говорится в сообщении.

В Кремле сообщают, что Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по повестке двусторонних отношений.