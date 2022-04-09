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Джонсон прибыл в Киев на встречу с Зеленским

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Сибиха в Facebook.

«Визит Бориса Джонсона в Киев только что начался со встречи тет-а-тет с президентом Зеленским»,— сообщил Сибиха в Facebook, опубликовав их фотографию.

На фотографии лидеры двух стран сидят друг напротив друга в большой комнате. Борис Джонсон одет в темный костюм, а Владимир Зеленский — в комбинезон цвета хаки.

Джонсон обсудил с Зеленским предоставление Украине дополнительной финансовой и военной помощи. До этого визит британского премьера не анонсировался.

«Великобритания является лидером в поддержке обороны Украины»,— отметил Сибиха.

«Они обсудят долгосрочную поддержку Великобритании Украине, и премьер-министр представит новый пакет финансовой и военной помощи»,— сообщили в офисе Джонсона, передает Reuters.

Представитель британского правительства заявил, что Джонсон приехал на личную встречу с Зеленским, чтобы «выразить солидарность с народом Украины».

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