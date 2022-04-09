Боррель по итогам визита на Украину пожелал завершения конфликта военным путем

CentralAsia (CA) - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне визита на Украину заявил, что вооруженный конфликт «будет выигран на поле боя». Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Дополнительные €500 млн помощи от ЕС находятся в стадии реализации. Поставки вооружений будут адаптированы для нужд Украины. Эта война будет выиграна на поле боя», - написал Боррель.

Он заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, и призвал усилить санкционное давление на Россию: «Необходимо сделать больше в энергетическом секторе, в том числе в нефтяном».

Боррель также напомнил о дополнительно выделенных 500 млн евро на покупки оружия Украине, которое «будет подобрано под украинские потребности».

Глава европейской дипломатии приехал на Украину накануне, 8 апреля. Вместе с ним страну посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.