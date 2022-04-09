Джонсон пообещал Украине 120 бронемашин и противокорабельные ракеты

Борис Джонсон

CentralAsia (CA) - Великобритания предоставит Украине военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.

В сообщении пресс-службы британского правительства отмечается, что это — дополнение к новым поставкам зенитных ракет Starstreak, 800 противотанковых управляемых ракет и высокоточных барражирующих снарядов, о которых власти сообщили накануне.

Лондон также предоставит Киеву дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка, пообещал Джонсон.

9 апреля Джонсон прибыл на Украину и встретился в Киеве с президентом страны Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили предоставление Украине дополнительной финансовой и военной помощи. «Для меня большая честь иметь возможность поехать сегодня в Украину и лично встретиться с президентом Зеленским в Киеве. Я ясно дал понять сегодня, что Соединенное Королевство непоколебимо поддерживает их [украинцев] в этой продолжающейся борьбе», — приводит канцелярия Джонсона слова премьера по итогам встречи.

Накануне он сообщил, что Британия передаст Украине военную технику на сумму £100 млн, в том числе ракеты Starstreak, 300 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов, а также приборы ночного видения, бронежилеты и шлемы.

Власти Великобритании и прежде согласовывали поставки вооружений на Украину. В конце марта Джонсон заявил о передаче стране £25 млн и 6 тыс. противотанковых и фугасных ракет. Также Лондон направил Киеву более 4 тыс. переносных противотанковых комплексов Javelin и NLAW. Министр обороны Бен Уоллес затем сообщил, что Соединенное Королевство намерено нарастить поставки средств ПВО, артиллерии и боеприпасов на Украину.