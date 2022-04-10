Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану

Имран Хан

CentralAsia (CA) - Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Об этом сообщает издание Dawn.

Вотум поддержали 174 члена парламента из 342 депутатов. Проголосовавшие оппозиционеры обвинили Хана в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране и в коррупции.

«174 члена зарегистрировали свои голоса за резолюцию. Следовательно, резолюция о вотуме недоверия господину Имрану Хану, премьер-министру Пакистана, была принята большинством голосов», - объявил председательствующий на заседании представитель оппозиции Аяз Садик после завершения голосования.

Незадолго до голосования по вотуму недоверия премьеру спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что «не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана».

В прошлое воскресенье вице-спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия премьеру Имран Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции. Вскоре после этого президент Пакистана по предложению премьер-министра распустил парламент Пакистана.

В четверг Верховный суд Пакистана отменил решение об отклонении резолюции о недоверии премьер-министру Имрану Хану в парламенте страны и его последующем роспуске. За это решение единогласно проголосовали все пятеро судей Верховного суда. Суд также приказал спикеру Национальной ассамблеи Асаду Кайсеру созвать заседание в субботу, 9 апреля для голосования по вотуму недоверия премьер-министру.

Оппозиционные партии обвиняют правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией. Решение об отмене голосования по вотуму недоверия и роспуску парламента вызвало недовольство оппозиционных партий, которые опротестовали это решение в суде.