Столтенберг заявил о «трансформации» НАТО и отправке военных на восток

- Азия и мир, политика
- 12:20, 10 апреля 2022
- Просмотров: 5349
CentralAsia (CA) - НАТО прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от возможного нападения России, сообщил в интервью The Telegraph генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Сейчас НАТО находится «в разгаре фундаментальной трансформации», пояснил он. В рамках этого процесса силы альянса на его восточных границах будут усилены для того, чтобы они смогли «отразить попытку вторжения на территорию государств-членов, например, Эстонии или Латвии».
Как пишет The Telegraph, до 24 февраля (день начала российских военных действий в Украине) размещение сил НАТО у восточных границ должно было дать сигнал о намерении блока защищать себя от возможной атаки. В случае нападения в страны, которые теоретически оказались бы под угрозой (например, Латвия и Эстония), были бы направлены военные с остальной территории НАТО в качестве подкрепления.
«Однако сейчас НАТО готовится к тому, чтобы иметь на своем восточном фланге постоянное присутствие военных в таком масштабе, чтобы они сами по себе смогли защитить альянс от нападения России», — пишет газета.
Сейчас на востоке территории альянса расквартированы 40 тыс. военных, что примерно в 10 раз превышает их число несколько месяцев назад, сообщил в интервью Столтенберг.
Генсек пояснил, что после событий 2014 года НАТО начало самое серьезное усиление своих сил со времен Холодной войны и назвал текущие процессы «перезагрузкой».
«То, что мы видим сейчас — это новая реальность, новая норма европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО. Я ожидаю, что лидеры НАТО примут решение по этому поводу, когда встретятся в Мадриде на саммите НАТО в июне», — пояснил генеральный секретарь альянса.