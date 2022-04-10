Столтенберг заявил о «трансформации» НАТО и отправке военных на восток

Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) - НАТО прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от возможного нападения России, сообщил в интервью The Telegraph генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Сейчас НАТО находится «в разгаре фундаментальной трансформации», пояснил он. В рамках этого процесса силы альянса на его восточных границах будут усилены для того, чтобы они смогли «отразить попытку вторжения на территорию государств-членов, например, Эстонии или Латвии».

Как пишет The Telegraph, до 24 февраля (день начала российских военных действий в Украине) размещение сил НАТО у восточных границ должно было дать сигнал о намерении блока защищать себя от возможной атаки. В случае нападения в страны, которые теоретически оказались бы под угрозой (например, Латвия и Эстония), были бы направлены военные с остальной территории НАТО в качестве подкрепления.

«Однако сейчас НАТО готовится к тому, чтобы иметь на своем восточном фланге постоянное присутствие военных в таком масштабе, чтобы они сами по себе смогли защитить альянс от нападения России», — пишет газета.

Сейчас на востоке территории альянса расквартированы 40 тыс. военных, что примерно в 10 раз превышает их число несколько месяцев назад, сообщил в интервью Столтенберг.

Генсек пояснил, что после событий 2014 года НАТО начало самое серьезное усиление своих сил со времен Холодной войны и назвал текущие процессы «перезагрузкой».

«То, что мы видим сейчас — это новая реальность, новая норма европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО. Я ожидаю, что лидеры НАТО примут решение по этому поводу, когда встретятся в Мадриде на саммите НАТО в июне», — пояснил генеральный секретарь альянса.