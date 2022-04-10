Украина официально разорвала торговые отношения с Россией
- Азия и мир, экономика
- 12:57, 10 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Правительство Украины юридически закрепило прекращение торговых отношений с Россией, сообщила вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, это решение ежегодно будет блокировать валютные поступления России минимум на $6 млрд, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, что произошло с 24 февраля»,— сказала Свириденко по итогам заседания правительства.
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