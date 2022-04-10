Когда Германия прекратит зависеть от российского газа? Мнение эксперта

CentralAsia (CA) - Германия будет зависеть от российского газа еще по меньшей мере 2 года, считает директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер.

В интервью Welt он предупредил, что эмбарго на российский газ будет означать «два с половиной года простоя на производстве в центральных сферах с соответствующим влиянием на значительную часть промышленности». Экономист подчеркнул, что это будет более серьезный кризис, чем возникший в свое время из-за пандемии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце марта заявлял о возможности преодолеть зависимость от российской нефти в течение года, но для отказа от газа страза стране, по его словам, потребуется больше времени. В числе причин этому он назвал отсутствие в Германии инфраструктуры для поставок других энергоносителей.

До этого Шольц отмечал, что отказ от зависимости от российского газа будет означать рост трат в энергетическом секторе. Канцлер выступил против резкого эмбарго на поставки российских энергоносителей.

В меморандуме вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека говорилось, что Берлин рассчитывает к лету 2024 года достичь почти полной независимости от российского топлива: в этом случае доля России составит 10% от всего объема поставок (сейчас она составляет 40%).

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 27 марта заявил, что европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет.