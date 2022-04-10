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Зеленский сообщил об обещании Джонсона помочь в восстановлении Киева
Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Владимир Зеленский и Борис Джонсон

CentralAsia (CA) -  Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности помочь с восстановлением Киева и Киевской области после российских военных действий, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликованном в Telegram.

Он рассказал, что в ходе переговоров в украинской столице стороны определились, какую помощь окажет Лондон.

«Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области», - сказал Зеленский.

Президент Украины и премьер Великобритании провели встречу в Киеве 9 апреля. Лондон пообещал выделить 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов. Великобритания также предоставит кредитные гарантии на $500 млн.

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