ООН: В соседние с Украиной страны прибыли более 4,4 млн беженцев

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CentralAsia (CA) - Более 4,4 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 8 апреля число покинувших Украину беженцев достигло 4 441 663.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали 2 564 994 человека, в Венгрию - 413 888, в Словакию – 310 989, в Россию – 389 845, Молдову – 406 611, в Румынию – 678 081, Беларусь – 19 096, в другие европейские страны – более 341 тыс.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.