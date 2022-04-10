Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 46 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 19300 человек, танков ‒ 722, боевых бронированных машин ‒ 1911, артиллерийских систем – 342, РСЗО - 108, средства ПВО - 55, самолетов – 152, вертолетов – 137, автомобильной техники - 1384, корабли /катера - 7, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 112, специальная техника – 25. пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia