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Опубликовано фото Токаева во время работы в посольстве СССР
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Телеграм-канал пресс-службы президента Казахстана «Борт № 1» опубликовал редкую фотографию Касым-Жомарта Токаева.

Токаев на снимке запечатлен в черном плаще, светлой рубашке, с галстуком и дипломатом в руках. На заднем фоне, судя по всему, готовится к отлету вертолет, на борту которого изображена красная пятиконечная звезда.

«Субботнее фото. Рабочие будни Касым-Жомарта Токаева в бытность работы в посольстве СССР в КНР. Фото сделано перед вылетом на границу двух государств, 1989 год», - говорится в публикации телеграм-канала.

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