Во Франции начались выборы президента

CentralAsia (TM) - Во Франции, где пройдет первый тур президентских выборов, открылись избирательные участки, передает Deutsche Welle.

Люди смогут проголосовать с 8:00 до 19:00 по европейскому времени, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, — до 20:00.

Президент Франции избирается на пять лет. В выборах примут участие около 49 млн человек. Голосование проходит в два тура, первый состоится 10 апреля, второй — 24 апреля.

На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию «Отвоевание», глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии «Социалисты», член партии «Европа — Экология — Зеленые» Янник Жадо и другие.

Опубликованные перед первым туром результаты опросов отдают победу Макрону с минимальным отрывом от Ле Пен.

Согласно исследованию компании Elabe, по данным на 8 апреля, Макрон может набрать в первом туре 26%, а Ле Пен — 25%. Отрыв во втором туре между ними также будет незанчительным: действующий президент Франции может набрать 51%, а глава «Национального объединения» — 49%.