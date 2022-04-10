Bild: Украина запросила у Rheinmetall поставку 35 бронемашин Marder

CentralAsia (CA) - Украина намерена закупить боевые машины пехоты Marder напрямую у немецкого производителя Rheinmetall. Речь идет о поставках 35 бронемашин до конца нынешнего года, сообщает газета Bild am Sonntag.

По данным источников издания, компания ранее попросила Бундесвер немедленно передать Украине работающие БМП, стоящие на балансе немецкого Минобороны. После этого компания обязалась предоставить ведомству отремонтированные БМП. По данным издания, у производителя числится 100 списанных БМП, которым требуется ремонт.

Бундесвер отказался от этой схемы, отмечает газета. Решение аргументировали тем, что Минобороны нужны имеющиеся у них машины для проведения собственных учений и выполнения своих обязательств в НАТО.

В начале апреля немецкое издание Welt сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников просил у Минобороны Германии поставить 100 бронемашин Marder, но получил отказ. Тогда, по данным издания, глава военного ведомства ФРГ Кристине Ламбрехт сказала господину Резникову, что Германия сама нуждается в запрашиваемых БМП.