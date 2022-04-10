В Южной Осетии начались президентские выборы

CentralAsia (CA) - В 08:00 по местному времени в непризнанной республике Южная Осетия и за ее пределами начались выборы президента, открылись 76 участков, которые проработают до 20:00, передает РИА Новости.

На пост руководителя непризнанной республики претендуют 5 кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; а также лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Избирательные участки открылись в Цхинвале и всех четырех районах Южной Осетии —Цхинвальском, Дзауском, Знурском и Ленингорском. Еще четыре расположены за рубежом — два в Северной Осетии и по одному в Москве и Сухуме. Безопасность каждого участка будут обеспечивать по два силовика. По данным МВД республики, во время выборов будут задействованы более 600 правоохранителей.

ЦИК непризнанной республики, в которой зарегистрированы более 32 тысяч избирателей, изготовил 40 тысяч бюллетеней. У граждан будет возможность проголосовать против всех. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.

За ходом голосования будут следить иностранные наблюдатели - в частности, из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Сирии, непризнанного Нагорного Карабаха, Никарагуа, Италии, Турции. В общей сложности аккредитацию получили 65 наблюдателей.

Спустя некоторое время после выборов в закавказской республике планируется референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к «стратегической цели» осетинского народа. Бибилов отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, однако тогда она не была реализована.

Москва признала независимость Южной Осетии (а вместе с ней и Абхазии, другой бывшей грузинской автономии) 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.