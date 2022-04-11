Премьер-министр Монголии заявил, что создаст рабочую группу с протестующими

CentralAsia (MNG) - Когда 7 апреля в Доме правительства стартовал Экономический форум, на Центральной площади началась серия молодежных акций протеста против роста цен. Площадь Сухэ-Батора потрясла молодежь с лозунгами «Дайте нам шанс жить на родине!», «Я хочу жить, а не существовать!» и «Правительство само сэкономи!».

Они призывают политиков реально смотреть на текущую ситуацию и действовать так, как будто они выполнили свою работу.

Демонстрация сильно отличалась от предыдущих. Весь день на площади было многолюдно, но не было ни одной бумажки и окурка. Возможно, молодые люди пытались показать, что их сознание иное от старых поколен.

Демонстрация не закончилась в тот же день, когда началась, а продолжилась еще сильнее на следующий день. Потому что в сети появилось видео, на котором полицейский пнул гражданина ногой при задержании 20 молодых людей.

Это побудило молодых людей все больше и больше объединяться и устроить сидячую забастовку, чтобы высказать свое мнение.

Когда известные люди приходили принять участие в их акциях протеста, их тут же прогоняли молодые демонстранты. Потому что молодые люди хотели показать, что они ни у кого не брали денег и не принадлежат ни к какой партии.

8 апреля премьер-министр объявил, что встретится с протестующими и сообщил, что соберется у Центрального дома культуры. Молодые люди разделились, и большинство из них не хотели идти. Они потребовали, чтобы премьер-министр появился на Центральной площади.

Премьер-министр стоял на ступеньках перед статуей Чингисхана и выслушивал требования молодежи. И он извинился перед ними. Он сказал, что сделает все, что в его силах, и готов отдать жизнь против коррупции. Но молодежь требовала реальной реализации. Но молодежь требовала быстрого реагирования и реального воплощения.

Правительство созвало внеочередное заседание, и вечером премьер-министр представил протестующим решение Кабмина. «Правительственные чиновники решили не ездить на больших роскошных автомобилях», — сказал он.

9 апреля правительство создало рабочую группу с протестующими от молодежи, и премьер-министр объявил, что возглавит ее сам.

Президент, который хранил молчание во время протеста, сказал, что он «встречался и консультировался с членами Совета национальной безопасности по поводу срочной необходимости удовлетворить требования молодежи».

Позже, министр ведомства поручил выставить на аукцион транспортные средства повышенной проходимости, зарегистрированные в Министерстве природы, окружающей среды и туризма по соответствующим правилам, и оперативно организовать мероприятия по перечислению доходов в госбюджет.

Протестующие выставили своих представителей из 50-60 человек для контроля за обещаниями правительства и представители до сих пор продолжают сидячую забастовку на главной площади.

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