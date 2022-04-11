Кабмин Индии одобрил подписание меморандума о взаимопонимании между SEBI и FRC, Монголия

CentralAsia (MNG) - Союзный кабинет под председательством премьер-министра Нарендры Моди в пятницу одобрил предложение о подписании двустороннего Меморандума о взаимопонимании между Советом по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) и Комиссией финансового регулирования Монголии (КФР).

Согласно официальному заявлению, опубликованному после заседания кабинета министров, предлагаемый двусторонний меморандум о взаимопонимании, помимо содействия укреплению системы обмена информацией, ведущей к эффективному обеспечению соблюдения законов о ценных бумагах, также поможет в создании программы технической помощи.

«Программа технической помощи принесет пользу властям в виде консультаций по вопросам, касающимся рынков капитала, мероприятий по наращиванию потенциала и программ обучения персонала», — говорится в сообщении.

Комиссия финансового регулирования Монголии, как и SEBI, подписала Многосторонний меморандум о взаимопонимании Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO MMoU). Однако MMoU IOSCO не содержит положения о технической помощи.

Комиссия по финансовому регулированию (КРФ) Монголии, созданная в 2006 г., является парламентским органом, уполномоченным осуществлять надзор и регулирование небанковского сектора; включая рынок страхования и ценных бумаг, а также участников микрофинансового сектора.

КРФ отвечает за обеспечение стабильных и надежных финансовых рынков. Комиссия осуществляет власть над небанковскими финансовыми учреждениями, страховыми компаниями и посредниками, фирмами по ценным бумагам и сберегательно-кредитными кооперативами. В то же время он обеспечивает права отдельных клиентов финансового рынка (держателей ценных бумаг, отечественных и иностранных инвесторов, страховщиков) и защищает от финансовых злоупотреблений.

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