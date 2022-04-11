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В КНДР преставлен концерт известных творческих коллективов из Монголии, Японии и других стран Азии

CentralAsia (MNG) -  Преставлен концерт известных творческих коллективов из Монголии, Вьетнама, Лаоса, Индонезии, Сингапура, Японии и других стран Азии переполнены чувством дружбы с корейским народом и горячим желанием укрепить солидарность и сотрудничество между странами, на 32-й April Spring Friendship Art Festival.

Выступления Монгольского военного академического ансамбля песни и пляски и труппы Вьетнамского национального театра музыки, песни и танца вызывают интерес зрителей, поскольку в них прекрасно представлены не только инструментальные и танцевальные произведения, представляющие различные этнические группы страны, но и песни, любимые корейским народом.

Народные танцевальные и инструментальные произведения в постановке творческих коллективов Монголии, Индонезии, Камбоджи и других стран Азии продемонстрируют историю, традиции, культуру и быт народов этих стран.

Победители международных конкурсов исполняют оперные песни Кореи и других стран, в том числе «Моя любовь утешит тебя» из корейской революционной оперы «Цветочница», в которой драматично показано болезненное сердце главной героини, уходящей из дома со своей любимой, слепой сестрой в один дома.

Корейские песни «Мы ему верны», «Признание», «Имя дорогое» и другие номера своей доходчивой и живой художественной выразительностью будут производить на зрителей глубокое впечатление. Они покажут, насколько горячо с течением времени чувство дружбы и сплоченности прогрессивных артистов – участников фестиваля «Апрельская весна», — передает северокорейское агентство ЦТАК — государственное информационное агентство КНДР.

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