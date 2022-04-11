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На транзитных рейсах можно заработать ₮60 млрд, — министр окружающей среды и туризма

CentralAsia (MNG) -  На «Монгольском экономическом форуме 2022» обсуждались многие вопросы, и одна из дискуссий касалась возрождения туристической отрасли.

В Монголии вполне возможно развитие зимнего туризма, подчеркнул министр окружающей среды и туризма. «Помимо приема иностранных туристов летом, за счет ремонта и модернизации внутренних аэропортов увеличится количество туристов, посещающих основные туристические мероприятия зимой», — сказал министр Б. Бат-Эрдэнэ.

Отметив, что существует много возможностей для поддержки развития туризма в стране с помощью таких мер, как стимулирование продажи изделий из шерсти и кашемира в течение сезона, а также введение сделок и скидок на проживание и входные билеты в музеи, он затем сообщил, что Министерство будет работать вместе с Монгольской туристической ассоциацией по этому вопросу.

«Также важно развивать транзитные перевозки для авиационной отрасли. Например, на рейсах между Европой и Австралией обычно есть промежуточная посадка — эта промежуточная посадка может быть в Монголии. На форуме обсудят возможности развития туризма за счет транзитных перевозок уже сегодня.

Если эти возможности будут использованы должным образом, Монголия, по оценкам, ежегодно будет зарабатывать 20 миллионов долларов США (60 миллиардов тугриков) от международных рейсов. Поскольку это потребует отмены визовых требований для путешественников из более чем 10 стран, таких как Япония и Южная Корея, министерство вынесет этот вопрос на обсуждение Кабинета министров», — сказал министр.

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