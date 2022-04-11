Надо построить АЭС малой мощности в Монголии, — специалист

CentralAsia (MNG) - На подсовещании «Современное состояние международных отношений», организованном в рамках «Монгольского экономического форума-2022», д-р Д.Уламбаяр заявил, что необходимо сосредоточить внимание на создании атомной электростанции малой мощности.

«Из-за глобального потепления и изменения климата Европейский союз классифицирует ядерную энергию как возобновляемую энергию», — сказал он. Поэтому считаю правильным инвестировать в добычу урана в Зөөвч-Овоо и сосредоточиться на строительстве малой АЭС. Это будет шагом к энергетической безопасности».

Доктор Д. Уламбаяр, сказал: «У Монголии нет первого соседа, и мы должны сбалансировать двух наших соседей. Мы установили всеобъемлющие стратегические отношения со своими двумя соседями и стратегическое партнерство с третьим соседом, кроме Турции. Ситуация с Covid-19 и в Украине порождает непредвиденные проблемы во внешней политике.

Д. Уламбаяр

Страновые санкции против России оказывают существенное влияние на соседние страны. Это чувствуется и в Монголии. Мы планируем предложить своп-соглашения с Монголией и Россией. Вероятно, это решит и другие проблемы, начиная с топлива.

Нам нужно найти пути поставок сельскохозяйственной и животноводческой продукции в Россию. Мы не сможем полностью обеспечить российское потребление, но сможем поставлять в соседний регион. Я считаю, что проект газопровода через Монголию набирает обороты.

Кроме того, следует активизировать строительство нефтеперерабатывающего завода с Индией. Это важно для обеспечения национальной безопасности Монголии».

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