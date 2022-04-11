Как заработать на токены, занимаясь спортом? Что такое STEPN?

CentralAsia (MNG) - STEPN позиционирует себя как приложение для образа жизни Web3 со встроенными элементами Game-Fi и Social-Fi. Приложение позволяет пользователям зарабатывать жетоны, гуляя, бегая трусцой или бегая на свежем воздухе, и надеется подтолкнуть игроков к более здоровому образу жизни.

GMT, управляющее приложение для майнинга токенов для токена STEPN, на прошлой неделе выросло на 273 процента. Что вызывает рост токенов метаверситета?

Приложение позволяет пользователям зарабатывать жетоны, гуляя, бегая трусцой или бегая на открытом воздухе, аналогично модели Axie Infinity «играй, чтобы заработать».

Мания «двигайся, чтобы зарабатывать» захватывает криптопространство.

STEPN, «приложение для образа жизни Web3», которое позволяет пользователям зарабатывать токены, гуляя, бегая трусцой или бегая на открытом воздухе, за последнюю неделю продемонстрировало рост стоимости своего токена управления GMT, поднявшись на 273% на прошлой неделе.

Хотя STEPN все еще находится в стадии публичной бета-версии, он уже собрал более 100 000 загрузок в магазине Google Play и более 139 000 подписчиков в Twitter. В настоящее время игра работает на Solana, но заявляет, что планирует расширить свой децентрализованный кошелек, чтобы в будущем предлагать депозиты и снятие активов с несколькими цепочками.

Чтобы начать зарабатывать токены, игрокам необходимо купить или арендовать пару кроссовок на торговой площадке внутри приложения, используя родной актив Соланы, SOL. В начале игроки могут заработать только токен GST с неограниченным запасом. Однако по мере того, как игроки повышают уровень своих кроссовок, перемещаясь, они могут начать зарабатывать токен управления GMT с ограниченным предложением, при условии, что они владеют своими кроссовками и не арендуют их.

Модель токеномики STEPN аналогична модели игры Axie Infinity, в которой нужно зарабатывать деньги. В STEPN GMT играет ту же роль, что и AXS; его запас ограничен, и он необходим для повышения уровня и чеканки новых пар кроссовок. GST больше похож на SLP Axie; у него неограниченный запас, его можно использовать для ремонта кроссовок после использования, а также он расходуется, когда кроссовки повышаются или чеканятся.

Поскольку публичная бета-версия STEPN началась только в декабре, ее новаторская модель токенов все еще относительно непроверенная. Однако это не помешало нескольким ведущим венчурным компаниям вложить значительные средства в STEPN. Приложение привлекло 5 миллионов долларов, продав более 16% своих токенов в январе. Sequoia Capital India и Folius Ventures возглавили сбор средств, в нем также приняли участие такие компании, как Solana Ventures и Alameda Research.

Товарные знаки таких компаний, производящих спортивную одежду, как Head, Nike, Adidas и Asics, видны на изображении рядом с логотипом Binance. Поскольку STEPN использовала панель запуска токенов Binance для продажи 7% своих токенов GMT в начале марта, некоторые предполагают, что более существенное партнерство с Binance также не за горами.

Команда проекта STEPN показывает, что Metavers может стать ближе к нашей жизни и участвовать во всех аспектах нашей повседневной жизни.

источник: krypto.mn

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