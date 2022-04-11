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Сегодня начался триместр школьников в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Занятия на третий семестр начался сегодня, в понедельник, 11 апреля.

С 2021-2022 учебного года средние школы перейдут на трехсезонный режим, поэтому ученики будут учиться до летних каникул.

Гражданам рекомендуется рассчитывать свое время и планировать, поскольку движение увеличивается в утренние часы пик, когда начинаются школы, говорится в заявлении Министерства образования.

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