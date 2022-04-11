Подоходный налог для проживающих в Узбекистане иностранцев снизили на 8%

CentralAsia (UZ) - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, снижены ставки подоходного налога для иностранцев.

Согласно документу, с 1 мая этого года подоходный налог с доходов нерезидентов, получаемых из источников в Узбекистане, устанавливается в размере 12% (ранее - до 20%).

Вместе с тем, начиная с 1 июля текущего года, льготы по таможенным пошлинам будут предоставляться только в соответствии с законодательством.

Антимонопольные меры не применяются к предпринимателям, чья выручка от продаж за последний год не превышает 10 тыс. базовых расчетных величин БРВ (2,7 млрд. сумов или $238 тыс).