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Подоходный налог для проживающих в Узбекистане иностранцев снизили на 8%

CentralAsia (UZ) -  Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, снижены ставки подоходного налога для иностранцев.

Согласно документу, с 1 мая этого года подоходный налог с доходов нерезидентов, получаемых из источников в Узбекистане, устанавливается в размере 12% (ранее - до 20%).

Вместе с тем, начиная с 1 июля текущего года, льготы по таможенным пошлинам будут предоставляться только в соответствии с законодательством.

Антимонопольные меры не применяются к предпринимателям, чья выручка от продаж за последний год не превышает 10 тыс. базовых расчетных величин БРВ (2,7 млрд. сумов или $238 тыс).

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