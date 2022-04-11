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Сегодня Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с 3 странами, в том числе с Кыргызстаном
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Казахстан снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном

CentralAsia (KZ) -  С 11 апреля Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения короновирусной инфекции на территории Казахстана приняла это решение еще 6 апреля.

Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.

«Но стоит помнить! Сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории Казахстана, и иностранным гражданам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации», - сообщили в МВК.

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