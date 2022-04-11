У переболевших COVID-19 в 3 раза повысился риск кровотечения и в 36 раз — риск легочной эмболии, - исследование

CentralAsia (CA) - Ученые Швеции обнаружили, что у переболевших коронавирусной инфекцией повышается риск появления тромбов и закупорки сосудов в течение полугода после выздоровления. В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале BMJ, ученые проанализировали данные более миллиона человек с COVID-19 и сопоставили их с 4 млн здоровых людей. Оказалось, что коронавирусная инфекция увеличивает шансы получить осложнения в виде легочной эмболии в 33 раза. Риск тромбоза глубоких вен вырастает в 5 раз в течение 3 месяцев после инфицирования, при этом наиболее подверженными этому являются люди, переболевшие тяжелой формой COVID-19 или имевшие хронические заболевания.

Ученые провели крупное общенациональное исследование

Предыдущие научные работы, посвященные риску смертельно опасной венозной тромбоэмболии после COVID-19, продемонстрировали противоречивые результаты. Хотя сообщалось о частоте венозной тромбоэмболии среди переболевших коронавирусом около 13%, ученые включали в исследования в основном пациентов с тяжелым течением COVID-19 во время первой волны пандемии. В другой работе, включающей анализ тромбоза у контрольной группы испытуемых, у которых не было коронавирусной инфекции, не было продемонстрировано какое-либо увеличение частоты венозной тромбоэмболии. Чтобы разрешить эти противоречия и более точно определить риск тромбоэмболии после коронавирусной инфекции, специалисты провели крупное общенациональное исследование.

Риск тромбоза у каждого заболевшего COVID-19 сопоставили с четырьмя здоровыми людьми

Исследование относилось к типу сравнительных когортных исследований, то есть выделенную группу людей или когорту наблюдали в течение некоторого времени, а случаи заболевания у каждого человека в ней сравнивали со случаями у четырех человек в контрольной группе. У всех заболевших COVID-19 был диагностирован в период с 1 февраля 2020 года по 25 мая 2021 года. При этом каждый человек с COVID-19 сопоставлялся со здоровыми людьми того же возраста, пола и места проживания. При анализе специалисты учитывали факторы, которые потенциально могли искажать картину, например, сопутствующие заболевания, включая рак, хирургическое вмешательство, длительный прием антикоагулянтов, а также предшествующие случаи тромбоэмболии.

Эмболия легочной артерии

Риск тромбоза глубоких вен повысился более чем в 5 раз

Тромбоз глубоких вен ног и таза впервые развился у 1761 участника исследования, при этом среди них были 783 (44,5%) женщины и 978 (55,5%) мужчины. Коэффициенты заболеваемости тромбозом глубоких вен составили 5,59 в течение первой недели после COVID-19 и 7,44 в течение второй недели и значительно увеличились в течение 70 дней. Значение этих коэффициентов увеличивались в зависимости от возраста пациентов, то есть для пожилых людей риск развития тромбоза повышается, но это не зависит от пола. Риск также был повышенным у пациентов, которые перенесли тяжелый COVID-19. В целом заболеваемость тромбозом была наиболее высокой для первой волны пандемии в Швеции.

Риск легочной эмболии после COVID-19 повысился в 36 раз

Легочная эмболия была впервые выявлена у 3267 участников. Коэффициент заболеваемости составил 36,17 в течение первой недели после COVID-19 и 46,40 — в течение второй недели по сравнению с контрольной группой и значительно увеличивался в течение 110 дней. На развитие закупорки сосудов легких серьезно повлияли такие сторонние факторы, как пол, возраст и волна пандемии. В частности, коэффициенты заболеваемости были выше у мужчин, чем у женщин в течение первых трех месяцев после COVID-19, и были самыми высокими в возрастной группе 50-70 лет. Как и в случае тромбоза глубоких вен коэффициенты заболеваемости легочной эмболией были самыми высокими во время первой волны и среди людей с более тяжелым течением COVID-19.

Риск кровотечения из-за коронавирусной инфекции повысился в 3 раза

У 7927 человек были зафиксированы случаи кровотечения. У тех пациентов, у которых был COVID-19, вероятность кровотечения выросла в 3,46 раза в течение первой недели после COVID-19 и в 2,75 раза — в течение второй недели по сравнению с контрольным периодом и значительно увеличился в течение 60 дней. Пол, возраст и волна пандемии оказались значительными модификаторами эффекта. Коэффициенты заболеваемости были выше у мужчин, чем у женщин в течение первых двух месяцев после COVID-19, выше с увеличением возраста и выше во время первой волны пандемии по сравнению со второй и третьей волнами. В легких случаях не было обнаружено повышенного риска кровотечения, но заметное увеличение наблюдалось при более тяжелой форме болезни.

Гистопатология легочной артерии с эмболией

Людям с высоким риском осложнений необходимо проводить тромбопрофилактику

Авторы работы заключили, что во время пандемии COVID-19 необходимо проводить тромбопрофилактику, то есть введение малых доз антикоагулянтов, чтобы избежать закупорки сосудов, особенно у пациентов с высоким риском этих осложнений. Результаты исследования подчеркивают важность вакцинации против коронавируса, которая хотя и может вызывать побочные эффекты, связанные с образованием тромбов, но достаточно редко, чтобы можно было говорить о безопасности вакцин по сравнению с коронавирусной инфекцией. Однако еще предстоит установить, увеличивает ли инфекция SARS-CoV-2 риск венозной тромбоэмболии или кровотечения больше, чем при обычных респираторных инфекциях, таких как грипп, а также следует ли врачам увеличивать период тромбопрофилактики у пациентов, перенесших COVID-19.