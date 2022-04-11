В Узбекистане снижена сумма стоимости недвижимости для получения вида на жительство

CentralAsia (UZ) - Сумма стоимости недвижимого имущества в Ташкенте и Ташкентской области, которая требуется для получения вида на жительство в Республике Узбекистан гражданами зарубежных стран, уменьшена. Это предусмотрено указом президента «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора».

Теперь иностранцы смогут получить вид на жительство, приобретя недвижимость за 300 000 долларов США, а не за 400 000 долларов, как прежде.

Также граждане зарубежных государств с 1 мая 2022 года смогут инвестировать средства в приобретение строящейся недвижимости. Однако такие инвестиции не являются основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство.

Список объектов недвижимого имущества утверждается Кабинетом министров. Согласно документу, в него не входят земельные участки.

В Ташкентской области, Ташкенте и Самарканде иностранцам разрешено приобретать недвижимость, стоимость которой в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее эквивалента 150 000 долларов США. Для объектов, уже принятых в эксплуатацию, эта сумма составляет не менее 180 000 долларов США.

В других регионах стоимость недвижимости должна быть не менее эквивалента 70 000 долларов США в период строительства и 80 000 долларов США – после введения в эксплуатацию.