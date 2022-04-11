экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Кыргызстане спустя полтора месяца нашли тело пропавшего казахстанского солдата-срочника
Продолжение: Идет досудебное производство по факту обнаружения тела ранее пропавшего казахстанского солдата-срочника

CentralAsia (KZ) -  В Кыргызстане родственники нашли тело 19-летнего казахстанского военнослужащего Улыкбека Бердишова, которого разыскивали больше месяца. Об этом сообщает издание Halyq Uni, ссылаясь на дядю солдата-срочника Бауржана Мерекова.

По его словам, тело было найдено в горной местности Кыргызстана.

Сначала кыргызстанский пастух обнаружил часть солдатской одежды Улыкбека Бердишова. После чего родственники пересекли границу и нашли тело военнослужащего.

Проводится экспертиза.

Ранее мать пропавшего солдата заявила, что он не мог сам просто так уйти. Родные солдата рассказывают, что Улыкбек заступил на службу 6 месяцев назад и ни разу за это время ни на что не жаловался.

Издание отмечает, что найденный мёртвым Улыкбек Бердишов – уроженец Казалинского района Кызылординской области. Солдат исчез 2 марта на Меркенской погранзаставе «Андас батыр» в Жамбылской области. Последний раз его видели при уборке конюшни.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Кабмин Индии одобрил подписание меморандума о взаимопонимании между SEBI и FRC, Монголия
  • Инфляция в Таджикистане вырастет до 15%, - АБР
  • В Южной Осетии начались президентские выборы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com