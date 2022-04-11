Мукомолы Казахстана предупреждают о грозящем дефиците муки

CentralAsia (KZ) - Мукомолы Казахстана заявляют, что запасов осталось «примерно на одну-полторы недели», после чего они будут вынуждены остановить мельницы. Об этом сообщает Союз зернопереработчиков Казахстана.

По данным союза, пшеница сегодня подорожала до 160 тысяч тенге (около 360 долларов) за тонну, «но и её мало». Как итог на сегодняшний день в Костанайской области встали более половины мельниц, в Карагандинской — около 15 (из 36 функционирующих), а в СКО, Павлодаре и Алматы абсолютное большинство уже приостановили работу.

«Мы, мельники, не можем купить зерно уже 2-3 недели, нет предложений. ...Надо иметь в виду, что мука сильно подорожает. Это неизбежное повышение, потому что сырье занимает 85 % нашей себестоимости», — сказал вице-президент Союза зернопереработчиков Талгатбек Алихан, чьи слова приводит отраслевое издание eldala.kz.

Мукомолы требуют от Минсельхоза закрыть экспорт пшеницы и провести инвентаризацию всех запасов, учитывая тот факт, что Россия полностью закрыла экспорт своего зерна.

При этом для зернопереработчиков стало неожиданностью, что правительство вместе с квотами на вывоз пшеницы решило лимитировать и вывоз муки — 300 тысяч тонн за два месяца.

Квотирование в Минсельхозе объясняют желанием не допустить ажиотажного вывоза зерна и муки на фоне повышенного спроса на соседних рынках из-за того, что два ключевых игрока на зерновом рынке — Россия и Украина —выпали.

«К нам уже приходят импортеры из Турции, из Пакистана. Иран, который традиционно ячмень грузил, уже до двух миллионов тонн пшеницы заявляет к закупу. На фоне этого понятно, что бизнесменам будет выгодно продать по более высокой цене, и в последнюю очередь вы будете думать о продовольственной безопасности и насыщении внутреннего рынка», — сказал директор департамента земледелия министерства сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов на совещании в палате «Атамекен».

По данным Бюро национальной статистики, на 1 марта в Казахстане насчитывалось 5,9 миллиона тонн продовольственной пшеницы. Но мельники ставят эти данные под сомнение. «Мы попросили всех наших мукомолов в регионах обзвонить всех держателей зерна и опросить по наличию этого зерна. К сожалению, ни в одном регионе данные, которые подтверждает статистика, абсолютно не совпадают с теми данными, которые показал этот опрос», — пояснил президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.

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