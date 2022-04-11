Инфляция в Таджикистане вырастет до 15%, - АБР

CentralAsia (TJ) - После военного вторжения России в Украину экономический рост Таджикистана замедлится в 2022 году из-за серьезных побочных эффектов ожидаемого экономического кризиса в России, но немного восстановится в 2023 году.

Об этом говорится в опубликованном на днях новом отчете Азиатского банка развития (АБР) – «Обзор развития Азии 2022».

Эксперты АБР прогнозируют рост инфляции (которая составила 8% в прошлом году) на уровне 15% в 2022 году, а также значительное сокращение денежных переводов таджикских мигрантов. Таджикские власти не согласны с таким прогнозом, но некоторые эксперты делают более пессимистичные прогнозы.

Экономисты АБР прогнозировали, что после сильного экономического подъема, с 4,5% в 2020 году до 9,2% в 2021 году, рост валового внутреннего продукта Таджикистана в этом году замедлится до 2%. ВВП Таджикистана в этом году прогнозируется на уровне 103,9 млрд сомони, и 2% из этой суммы будут эквивалентны более чем 2 млрд сомони, что немало для экономики Таджикистана.

По данным Всемирного банка, до 25 процентов валового внутреннего продукта Таджикистана составляют денежные переводы таджикских трудовых мигрантов, в основном из России.

Авторы рекомендуют правительству Таджикистана «способствовать росту частного сектора посредством мер по улучшению инвестиционного климата; снизить зависимость от внешних заимствований за счет развития внутренних рынков капитала, включая вторичный рынок государственных ценных бумаг, для поощрения коммерческих банков и других сторон к покупке и хранению государственного долга; и регулярно публиковать отчеты министерства финансов о государственном долге, включая проверенные годовые отчеты 15 крупнейших государственных предприятий».

Азиатский банк развития является крупнейшим финансовым донором Таджикистана. С 1998 года АБР предоставил стране около 2,2 млрд долларов, в том числе 1,6 млрд долларов в виде грантов.

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